Menü Suche
Kommentar
Premier League

Brentford: Saisonaus für 20-Millionen-Transfer

von Luca Hansen
1 min.
Antoni Milambo joggt @Maxppp

Der FC Brentford muss eine Hiobsbotschaft verkraften. Wie die Bees bekanntgeben, hat sich Antoni Milambo bei einem Spiel der niederländischen U21 einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Mittlefeldspieler muss sich einer Operation unterziehen und fällt für den Rest der Saison aus.

Unter der Anzeige geht's weiter
Brentford FC
Antoni Milambo will undergo surgery and be in rehabilitation for the remainder of the season after he suffered an anterior cruciate ligament injury on international duty with Netherlands Under-21s

We're all with you, Antoni 🙏
Bei X ansehen

Der 20-Jährige wechselte erst im Sommer für 20 Millionen Euro plus Boni von Feyernoord Rotterdam nach Brentford. Nun ist er für den Rest der Spielzeit zum Zuschauen verdammt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Brentford
Antoni-Djibu Milambo

Weitere Infos

Premier League Premier League
Brentford Logo FC Brentford
Antoni-Djibu Milambo Antoni-Djibu Milambo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert