Brentford: Saisonaus für 20-Millionen-Transfer

Der FC Brentford muss eine Hiobsbotschaft verkraften. Wie die Bees bekanntgeben, hat sich Antoni Milambo bei einem Spiel der niederländischen U21 einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Mittlefeldspieler muss sich einer Operation unterziehen und fällt für den Rest der Saison aus.

Der 20-Jährige wechselte erst im Sommer für 20 Millionen Euro plus Boni von Feyernoord Rotterdam nach Brentford. Nun ist er für den Rest der Spielzeit zum Zuschauen verdammt.