Brentford: Saisonaus für 20-Millionen-Transfer
Der FC Brentford muss eine Hiobsbotschaft verkraften. Wie die Bees bekanntgeben, hat sich Antoni Milambo bei einem Spiel der niederländischen U21 einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Mittlefeldspieler muss sich einer Operation unterziehen und fällt für den Rest der Saison aus.
Brentford FC @BrentfordFC – 12:25
Antoni Milambo will undergo surgery and be in rehabilitation for the remainder of the season after he suffered an anterior cruciate ligament injury on international duty with Netherlands Under-21sBei X ansehen
Der 20-Jährige wechselte erst im Sommer für 20 Millionen Euro plus Boni von Feyernoord Rotterdam nach Brentford. Nun ist er für den Rest der Spielzeit zum Zuschauen verdammt.
