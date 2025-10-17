Guardiola noch zehn Jahre bei City?

Pep Guardiola könnte Manchester City noch eine Weile erhalten bleiben. Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Premier League-Spiel (16 Uhr) gegen den FC Everton erklärte der Taktikfuchs, dass er mit den Skyblues noch einiges vorhat: „2035 werde ich über eine Pause nachdenken. Wenn ich jemals das Gefühl habe, dass ich das Problem bin, werde ich zurücktreten. Aber im Moment läuft es viel, viel besser als letzte Saison. Es ist noch lange nicht vorbei, und deshalb bin ich hier.“

Vergangene Saison strauchelte City und hatte bei der Meisterschaft kein Wörtchen mitzureden. Viele Kritiker warfen dem Spanier vor, über seinem Zenit zu sein und sich in Manchester abgenutzt zu haben. Doch in dieser Saison hat sich der ehemalige Serienmeister wieder gefangen. Aktuell hat City lediglich drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter FC Arsenal.

Noch im Juli sehnte sich Guardiola nach einer Pause wie er damals in einem Interview betonte: „Ich weiß, dass ich nach dieser Etappe bei City aufhören werde, das steht fest. Ich weiß nicht, wie lange ich pausieren werde – ein Jahr, zwei Jahre, fünf, zehn –, aber ich werde nach dieser Zeit gehen, weil ich eine Pause brauche und mich auf mich selbst konzentrieren muss.“ Nun scheint der Ex-Bayern-Coach wieder neue Kraft getankt zu haben. Sein Vertrag im Etihad läuft noch bis 2027. Es bleibt abzuwarten, ob er noch einmal verlängert.