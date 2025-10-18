Peps Wiedersehen mit Grealish

Pep Guardiola freut sich, dass es für Jack Grealish bei Leihklub FC Everton so gut läuft. Vor dem direkten Duell am Samstag (16 Uhr) sagte der Trainer von Manchester City auf einer Pressekonferenz über den 30-jährigen Kreativkopf: „Sein Einfluss ist seit dem ersten Tag dort riesig. Er spielt wieder viel – und das ist, was er wollte.“

Zum Ende der vergangenen Saison war Grealish von Guardiola quasi aussortiert worden. Seit dem Abschied des englischen Nationalspielers gab es keinen Kontakt mehr, so Pep, der sich aber auf das heutige Wiedersehen im Etihad-Stadion freut: „Er ist ein liebenswerter, unglaublicher Kerl. Und er ist wieder im Geschäft, er spielt jedes Spiel.“ Grealish besitzt noch einen Vertrag bis 2027 bei City. Hinsichtlich einer möglichen Reintegration hielt sich Pep bedeckt.