Premier League

ManCitys Dilemma mit Stones

von Lukas Hörster - Quelle: Guardian
John Stones mit Binde am Arm @Maxppp

Bei Manchester City ist man sich noch unschlüssig, ob man den auslaufenden Vertrag mit John Stones verlängern sollte. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, hängt die Entscheidung insbesondere von der Fitness des verletzungsanfälligen Innenverteidigers ab.

Stones spielt seit 2016 für City und gewann mit dem Klub alles, was es zu gewinnen gibt. Die Aussicht auf einen ablösefreien Abschied wurmt denn Guardiola-Klub zwar, doch sieht man auch in einem weiteren hochdotieren Vertrag für den 31-Jährigen ein schwer kalkulierbares Risiko.

