Pickford setzt Unterschrift

Jordan Pickford bleibt dem FC Everton weiter erhalten. Die Toffees teilen die Verlängerung mit dem englischen Nationalkeeper, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat, offiziell mit. Seit 2017 steht der 31-Jährige für Everton zwischen den Pfosten und absolvierte in dieser Zeit 326 Partien.

Gegenüber vereinseigenen Medien gibt Pickford zu Protokoll: „Ich bin begeistert. Ich freue mich, dass es geschafft ist – es sind zwei zusätzliche Jahre, also insgesamt vier Jahre. Ich bin überglücklich und habe die Möglichkeit, mir hier ein Vermächtnis aufzubauen, voranzukommen und diesen Verein dorthin zu bringen, wo wir hinwollen.“