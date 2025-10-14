RB Leipzig vor brisanter Entscheidung

Für Maarten Vandevoordt kommt eine weitere Saison auf der Bank von RB Leipzig nicht infrage. Wie ‚Sky‘ berichtet, strebt der 23-jährige Torhüter einen Wechsel an, sollte er nicht als Nummer eins in die kommende Spielzeit gehen. Schon zu Beginn der laufenden Runde hatten viele Beobachter mit einer Wachablösung im RB-Tor gerechnet, doch Urgestein Péter Gulácsi (35) setzte sich einmal mehr durch.

Bis zum Winter will Leipzig laut ‚Sky‘ nun die brisante Entscheidung treffen, ob man den auslaufenden Vertrag des Ungarn noch einmal verlängert. Daran hängt dann auch maßgeblich Vandevoordts Zukunft. Der Belgier ist wiederum noch bis 2029 an den Bundesligisten gebunden. 2024 war er für zehn Millionen Euro Ablöse vom KRC Genk gekommen. Seither hütete er in lediglich 13 Partien den Kasten – zu wenig, um die eigene Entwicklung voranzutreiben.