Nicht nur Sancho: Rom will weiteren United-Spieler

Während der Gespräche mit Manchester United über Offensivkünstler Jadon Sancho (25) hat sich die AS Rom nach einem weiteren Spieler erkundigt. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Giallorossi auch an Linksverteidiger Tyrell Malacia (26) interessiert, der die Red Devils wie Sancho gerne verlassen würde.

Neben den Römern zeigen auch Besiktas und ein Verein aus Saudi-Arabien Interesse an dem Niederländer, der 2022 für 15 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam nach England gekommen war, sich aber nicht final durchsetzen konnte. Nach seiner Leihe in der vergangenen Rückrunde verzichtete die PSV Eindhoven darauf, die Kaufoption für Malacia zu ziehen.