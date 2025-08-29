Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV: Vuskovic hat unterschrieben

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Luka Vuskovic will endlich zum HSV @Maxppp

Der Hamburger SV darf sich auf einen neuen Innenverteidiger freuen. Der ‚Bild‘ zufolge hat Luka Vuskovic seinen Medizincheck bei den Rothosen bestanden. Der Vertrag wurde bereits unterschrieben, noch heute soll der Deal verkündet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Innenverteidiger kommt für ein Jahr per Leihe von Tottenham Hotspur in den Volkspark. Eine Kaufoption besitzen die Hanseaten nicht. Beim Derby gegen den FC St. Pauli am heutigen Abend (20:30 Uhr) wird der 18-Jährige aller Voraussicht nach auf der Tribüne sitzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Hamburg
Tottenham
Luka Vušković

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Hamburg Logo Hamburger SV
Tottenham Logo Tottenham Hotspur
Luka Vušković Luka Vušković
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert