HSV: Vuskovic hat unterschrieben

Der Hamburger SV darf sich auf einen neuen Innenverteidiger freuen. Der ‚Bild‘ zufolge hat Luka Vuskovic seinen Medizincheck bei den Rothosen bestanden. Der Vertrag wurde bereits unterschrieben, noch heute soll der Deal verkündet werden.

Der Innenverteidiger kommt für ein Jahr per Leihe von Tottenham Hotspur in den Volkspark. Eine Kaufoption besitzen die Hanseaten nicht. Beim Derby gegen den FC St. Pauli am heutigen Abend (20:30 Uhr) wird der 18-Jährige aller Voraussicht nach auf der Tribüne sitzen.