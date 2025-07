Revolte bei United: Fünf Stars stellen Wechselantrag

In der kommenden Woche werden die Spieler von Manchester United aus dem Urlaub zurückerwartet. Die Saisonvorbereitung steht an. Trainer Ruben Amorim wird dabei allerdings fünf Gesichter fürs Erste und womöglich gar nicht mehr zu sehen bekommen.

Denn wie der englische Journalist Richard Fay, der unter anderem für die ‚Manchester Evening News‘ schreibt, berichtet, haben Marcus Rashford (27), Alejandro Garnacho (21), Jadon Sancho (25), Antony (25) und Tyrell Malacia (25) die Vereinsführung davon in Kenntnis gesetzt, dass sie den Klub diesen Sommer verlassen wollen.

Die Gruppe darf daher erst später zur Saisonvorbereitung zurückkehren, um in der Zwischenzeit die jeweiligen Wechsel voranzutreiben. United möchte keine unnötigen Ablenkungen, um unter dem portugiesischen Cheftrainer in der nächsten Saison wieder auf Kurs zu kommen. Die Rückkehr wurde dem Bericht zufolge auf Ende Juli verschoben, um Sancho und Co. ausreichend Zeit zu geben.

Bei United hat das Quintett teilweise schon in der vergangenen Saison keine große Rolle mehr gespielt. Antony, Rashford, Malacia und Sancho waren verliehen. Garnacho hat unter Amorim seinen Kredit verspielt. Entsprechend wird Manchester angesichts des Sparkurses seinen wechselwilligen Spielern keine Steine in den Weg legen. Beispielsweise wurde Rashfords Rückennummer zehn an Neuzugang Matheus Cunha (26) vergeben.