Rom: Sancho-Alternative gefunden?

Da Jadon Sancho (25/Manchester United) voraussichtlich nicht zur AS Rom wechseln wird, schauen sich die Verantwortlichen der Giallorossi nun nach Alternativen um. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, könnte man diese in Tyrique George vom FC Chelsea gefunden haben. Dem Bericht zufolge schwebt den Römern keine Leihe, sondern ein permanenter Transfer vor – die Ablöse könnte sich auf 21 bis 22 Millionen Euro belaufen.

Chelsea will sich allerdings eine satte Weiterverkaufsbeteiligung von mindestens 30 Prozent für George sichern. Der 19-jährige Flügelspieler durchlief die Jugendakademie der Blues und schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch in den Profikader. Insgesamt 26 Mal (acht Torbeteiligungen) lief der Engländer für Chelseas erste Mannschaft auf. An die Londoner ist der Rechtsfuß vertraglich noch bis 2027 gebunden.