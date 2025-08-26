Ultimatum und neuer Bewerber für Sancho

Die AS Rom setzt Jadon Sancho ein Ultimatum. Manchester United und die Giallorossi waren sich bereits über eine Leihe mit Kaufpflicht in Höhe von 23 Millionen Euro einig, Sancho selbst zögert aber bislang. Wie der ‚Corrierre dello Sport‘ berichtet, geben die Vereinsverantwortlichen der Römer dem 25-Jährigen nur noch bis Morgen Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Sollte der Offensivakteur nicht zustimmen, würde man sich nach Alternativen umschauen.

Im Dunstkreis der Italiener kristallisiert sich zudem ein weiterer Anwärter auf die Unterschrift des Ex-Dortmunders heraus. ‚CaughtOffside‘ berichtet, dass sich der türkische Topklub Besiktas mit einer Verpflichtung von Sancho auseinandersetzt. In der Türkei endet das Transferfenster erst am 12. September, lange nachdem in den meisten europäischen Ländern der Transferbetrieb eingestellt wurde. Dem Bericht zufolge haben sich die Istanbuler mit den Red Devils bereits auf eine Ablösesumme geeinigt. Sollte der Engländer (23 Länderspiele) bis zum Ende der Transferperiode in den Topligen noch keinen neuen Verein gefunden haben, hätte Besiktas freie Bahn.