Frisches Blut im Winter: Fünf heiße United-Gerüchte

Bei Manchester United läuft es in der laufenden Spielzeit zwar etwas besser als in der vergangenen, wirklich Anschluss an die Topteams der Premier League haben die Red Devils aber noch nicht geknüpft. Heute drehte die Mannschaft von Trainer Rúben Amorim einen Rückstand gegen Crystal Palace und gewann am Ende 2:1. Um in der Rückrunde mehr solcher Top-Ergebnisse zu erlangen und konstanter abzuliefern, plant der Fußballgigant von der Insel, neue Spieler zu holen.

Torjäger gesucht

Obwohl im Sommer kräftig in neue Offensivspieler investiert wurde, gehört die Abteilung Angriff von United nicht zu den stärksten der Liga. Das Toreschießen fällt mitunter noch zu schwer. Das liegt auch daran, dass Benjamin Sesko (22) noch nicht vollständig Fuß gefasst hat. Erst zwei Tore gelangen dem ehemaligen Kicker von RB Leipzig.

Ivan Toney könnte Abhilfe schaffen. Der 29-jährige Engländer spielt derzeit in der Saudi Pro League für Al-Ahli, dürfte aber wohl für 45 Millionen Euro Ablöse wechseln. Der Deal könnte insbesondere dann heiß werden, wenn Joshua Zirkzee (24) den Klub in Richtung Italien verlässt. Am Niederländer baggert die AS Rom, packt Zirkzee seine Koffer wird United einen neuen Stürmer brauchen, um den harten Spielplan gemeinsam mit Sesko über die Bühne zu bringen.

Qualität im Mittelfeld

Doch nicht nur im Sturm drückt der Schuh. Frischer Wind würde auch dem Mittelfeld guttun. Hier wurde João Gomes (24) von den Wolverhampton Wanderers als potenzieller Neuzugang genannt. Der Brasilianer soll 50 Millionen Euro Ablöse kosten. Für einen ligainternen Transfer auf der Insel kein riesiges Investment.

Auch Kees Smit (19) von AZ Alkmaar spielt in den Überlegungen am Old Trafford eine Rolle. Das Ausnahmetalent der Eredivisie steht aber auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel. Unter anderem beobachten Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Bayern und Borussia Dortmund Smit. Zwischen United und der Spielerseite besteht bereits Kontakt, wurde berichtet. Um die 28 Millionen Euro wären für den Teenager fällig.

Gegenwart im Blick – Zukunft im Sinn

Neben Spielern, die sofort weiterhelfen sollen, blicken die United-Scouts aber auch auf Talente, die in wenigen Jahren wohl erst dem Profiteam helfen können. Der Kolumbianer Cristian Orozco (17) steht in den Startlöchern und wird dem Vernehmen nach zeitnah von Fortaleza nach Manchester wechseln. Zunächst planen die Engländer aber wohl, Orozco zu verleihen.

Ähnlich sieht es bei Diego León aus. Der 18-jährige Linksverteidiger kam im Sommer für vier Millionen Euro aus Paraguay zu United. In der Premier League steht noch kein Einsatz für den Nationalspieler zu Buche. Eine Leihe zum OGC Nizza ist angedacht. Möglicherweise sammelt León bald Profi-Erfahrung in der Ligue 1.

Erfahrung für die Defensive

Im Defensivbereich soll auch nicht gespart werden. Gerüchte gibt es zu Zeki Çelik (28) von der AS Rom. Der 58-fache Nationalspieler der Türkei steht bei den Römern nur noch bis Ende der Saison unter Vertrag und könnte im Januar ein Schnäppchen werden. Bei den Giallorossi zeigt Çelik seine Flexibilität, in der laufenden Saison kam er bereits als Innenverteidiger und rechter Schienenspieler zum Einsatz.