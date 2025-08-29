Menü Suche
Besiktas entlässt Solskjaer

von Luca Hansen - Quelle: bjk.com
Ole Gunnar Solskjaer auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Besiktas muss sich einen neuen Trainer suchen. Wie die Adler bekanntgeben, hat man sich noch in der Nacht von Ole Gunnar Solskjaer getrennt.

Beşiktaş JK
Resmi Açıklama | Ole Gunnar Solskjaer

Auschlaggebend für die Demission des Norwegers war die 1:2-Niederlage gegen den FC Lausanne-Sport in den UEFA Conference League Playoffs. Besiktas ist dadurch in dieser Saison nicht international vertreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
