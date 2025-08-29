Besiktas entlässt Solskjaer

Besiktas muss sich einen neuen Trainer suchen. Wie die Adler bekanntgeben, hat man sich noch in der Nacht von Ole Gunnar Solskjaer getrennt.

Auschlaggebend für die Demission des Norwegers war die 1:2-Niederlage gegen den FC Lausanne-Sport in den UEFA Conference League Playoffs. Besiktas ist dadurch in dieser Saison nicht international vertreten.