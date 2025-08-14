Menü Suche
Premier League

Erstes konkretes Angebot für Sancho

von Dominik Schneider - Quelle: BBC | Sky Sports
Die AS Rom leitet im Werben um Jadon Sancho konkrete Schritte ein. Laut ‚BBC‘ und ‚Sky Sports‘ haben die Italiener Manchester United ein erstes offizielles Angebot über umgerechnet rund 23 Millionen Euro für einen Transfer des 25-jährigen Angreifers unterbreitet.

Es soll sich dabei um eine Leihe mit Kaufpflicht handeln. Die Vereine warten derweil noch auf ein klares Signal der Spielerseite. Der ehemalige BVB-Profi steht in Manchester noch bis kommenden Sommer unter Vertrag, spielt sportlich aber keine Rolle bei Trainer Ruben Amorim.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
