Bundesliga

FC Bayern: Überraschung um Tah

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Jonathan Tah im Trikot des FC Bayern @Maxppp

Jonathan Tah wird beim FC Bayern gleich eine große Ehre zuteil. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Neuzugang auf Anhieb in den Mannschaftsrat berufen worden. In diesem Gremium sitzt der 29-jährige Innenverteidiger neben Kapitän Manuel Neuer, Vize Joshua Kimmich und Torjäger Harry Kane.

Tah war kurz vor Beginn der Klub-WM für kleines Geld von Bayer Leverkusen nach München gekommen. Auf Anhieb ist der deutsche Nationalspieler im Abwehrzentrum gesetzt.

Bundesliga
FC Bayern
Jonathan Tah

