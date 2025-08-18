Bundesliga
FC Bayern: Überraschung um Tah
@Maxppp
Jonathan Tah wird beim FC Bayern gleich eine große Ehre zuteil. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Neuzugang auf Anhieb in den Mannschaftsrat berufen worden. In diesem Gremium sitzt der 29-jährige Innenverteidiger neben Kapitän Manuel Neuer, Vize Joshua Kimmich und Torjäger Harry Kane.
Unter der Anzeige geht's weiter
Tah war kurz vor Beginn der Klub-WM für kleines Geld von Bayer Leverkusen nach München gekommen. Auf Anhieb ist der deutsche Nationalspieler im Abwehrzentrum gesetzt.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden