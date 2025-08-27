Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Noch heute: Bayern forciert Jackson-Deal

Der FC Bayern treibt die Bemühungen um Nicolas Jackson voran. Noch heute werden neue Verhandlungen mit dem FC Chelsea geführt.

von David Hamza
1 min.
Nicolas Jackson kommt von hinten @Maxppp

Die Gerüchte um einen Transfer von Nicolas Jackson (24) zum FC Bayern werden heißer. Laut Fabrizio Romano finden am heutigen Mittwoch weitere Gespräche zwischen den Münchnern und dem FC Chelsea statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bekannt ist, dass die Bayern den Stürmer ausleihen wollen, mit Jackson selbst ist man sich bereits einig. Chelsea wiederum will in den potenziellen Deal eine Kaufpflicht für den Sommer 2026 integrieren, berichten englische Medien übereinstimmend.

Transferinsider Ben Jacobs ergänzt, dass eine Leihgebühr in Höhe von 11,5 Millionen Euro fällig wäre. Nicht unwesentlich: Chelsea kann nur noch einen weiteren Spieler ins Ausland verleihen, fünf der sechs möglichen Spots sind nach der Dortmund-Leihe von Aarón Anselimino (20) belegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Bayern lauern auch noch die SSC Neapel, Newcastle United und Aston Villa auf einen Jackson-Transfer. Favorit ist nach aktuellem Stand aber der deutsche Rekordmeister.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Chelsea
Nicolas Jackson

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Chelsea Logo FC Chelsea
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert