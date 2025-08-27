Noch heute: Bayern forciert Jackson-Deal

Die Gerüchte um einen Transfer von Nicolas Jackson (24) zum FC Bayern werden heißer. Laut Fabrizio Romano finden am heutigen Mittwoch weitere Gespräche zwischen den Münchnern und dem FC Chelsea statt.

Bekannt ist, dass die Bayern den Stürmer ausleihen wollen, mit Jackson selbst ist man sich bereits einig. Chelsea wiederum will in den potenziellen Deal eine Kaufpflicht für den Sommer 2026 integrieren, berichten englische Medien übereinstimmend.

Transferinsider Ben Jacobs ergänzt, dass eine Leihgebühr in Höhe von 11,5 Millionen Euro fällig wäre. Nicht unwesentlich: Chelsea kann nur noch einen weiteren Spieler ins Ausland verleihen, fünf der sechs möglichen Spots sind nach der Dortmund-Leihe von Aarón Anselimino (20) belegt.

Neben den Bayern lauern auch noch die SSC Neapel, Newcastle United und Aston Villa auf einen Jackson-Transfer. Favorit ist nach aktuellem Stand aber der deutsche Rekordmeister.