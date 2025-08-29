Spurs-Wechsel: Xavi hat unterschrieben

Xavi Simons ist neuer Spieler von Tottenham Hotspur. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 22-Jährige den bis 2032 datierten Vertrag bereits unterschrieben. Dem Bezahlsender zufolge fließen 60 Millionen Euro Sockelablöse an RB Leipzig, durch die vereinbarte Weiterverkaufsbeteiligung kann das Gesamtpaket auf bis zu 70 Millionen Euro ansteigen.

Der FC Chelsea geht im Werben um den flexiblen Offensivakteur somit leer aus. Die Blues hatten sich mit Xavi zwar bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt, mussten jedoch erst Spieler verkaufen, um Leipzig ein Angebot zu unterbreiten. Der Nutznießer sind nun die Spurs, die sich auf Xavis Kreativität und Spielwitz freuen können.