Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Spurs-Wechsel: Xavi hat unterschrieben

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Xavi Simons im Training bei RB Leipzig @Maxppp

Xavi Simons ist neuer Spieler von Tottenham Hotspur. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 22-Jährige den bis 2032 datierten Vertrag bereits unterschrieben. Dem Bezahlsender zufolge fließen 60 Millionen Euro Sockelablöse an RB Leipzig, durch die vereinbarte Weiterverkaufsbeteiligung kann das Gesamtpaket auf bis zu 70 Millionen Euro ansteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Chelsea geht im Werben um den flexiblen Offensivakteur somit leer aus. Die Blues hatten sich mit Xavi zwar bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt, mussten jedoch erst Spieler verkaufen, um Leipzig ein Angebot zu unterbreiten. Der Nutznießer sind nun die Spurs, die sich auf Xavis Kreativität und Spielwitz freuen können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
RB Leipzig
Tottenham
Chelsea
Xavi Simons

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Tottenham Logo Tottenham Hotspur
Chelsea Logo FC Chelsea
Xavi Simons Xavi Simons
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert