Dank Xavi-Millionen: Noch zwei Neue für RB?

War die Erstrundenpartie von RB Leipzig im DFB-Pokal gegen den SV Sandhausen (4:2) bereits wenig überzeugend, so offenbarte das deutliche 0:6 im Bundesligaauftaktspiel gegen den FC Bayern, dass es bei den Sachsen sportlich noch überhaupt nicht rund läuft. Der angedachte Umbruch ist noch nicht abgeschlossen und soll vor Transferschluss fortgeführt werden.

Aufgrund des bevorstehenden Abgangs von Xavi Simons (22) wendet sich RB Leipzig wieder der Personalie Harvey Elliott zu. Wie die ‚Times‘ berichtet, haben die Sachsen direkten Kontakt zum FC Liverpool aufgenommen, um Verhandlungen zu führen. Ein Angebot wurde demzufolge allerdings noch nicht eingereicht.

Budget ist vorhanden

Der Bundesligist hat vor einigen Tagen eine Übereinkunft mit dem 22-jährigen Engländer erzielt, die hohe Ablöseforderung der Reds von rund 47 Millionen Euro war für Leipzig jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu bewerkstelligen. Dank der Einnahmen durch den bevorstehenden Transfer von Xavi Simons zu Tottenham Hotspur für bis zu 70 Millionen Euro eröffnen sich am Cottaweg neue Handlungsmöglichkeiten.

Elliott soll jedoch nicht der einzige weitere Zugang für die Offensive sein. Gesucht wird nach wie vor ein fleißiger Mentalitätsspieler für die Außenbahn, der auch die nötige Durchsetzungskraft hat. Der Blick von RB geht zu einem Bundesligakonkurrenten. Objekt der Begierde ist Patrick Wimmer.

Konkurrenz aus England

Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, hat Leipzig die Fühler nach dem österreichischen Flügelspieler des VfL Wolfsburg ausgestreckt und würde den 24-Jährigen gerne verpflichten. An Konkurrenz mangelt es dabei nicht, auch West Ham United hat den 24-maligen Nationalspieler auf dem Zettel.

Der VfL sieht die Lage laut der Lokalzeitung jedoch bisher eher entspannt. Noch sei keine offizielle Anfrage bei den Niedersachsen eingegangen. Wimmer war 2022 für fünf Millionen Euro von Arminia Bielefeld zu den Wölfen gewechselt und stand bisher in 79 Pflichtspielen für den Klub auf dem Feld. Dabei erzielte der Rechtsfuß zehn Tore und bereitete 16 weitere vor.