Ligue 1
Monaco holt Idumbo
1 min.
@Maxppp
Die AS Monaco hat sich ein belgisches Offensivjuwel geangelt. Vom FC Sevilla wechselt der 20-jährige Stanis Idumbo zu den Monegassen. Der dribbelstarke Rechtsfuß unterzeichnet ein bis 2030 datiertes Arbeitspapier.
Unter der Anzeige geht's weiter
AS Monaco 🇲🇨 @AS_Monaco – 18:00
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Stanis Idumbo 🔥Bei X ansehen
Le milieu de terrain offensif, international Espoirs belge de 20 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Club de la Principauté ✍️
𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗜𝗦 ❤️🤍
Le milieu de terrain offensif, international Espoirs belge de 20 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Club de la Principauté ✍️
𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗜𝗦 ❤️🤍
Idumbo kann auf beiden Außenbahnen sowie im offensiven Mittelfeld agieren. In der vergangenen Saison steuerte er für Sevilla in 14 Ligaspielen einen Treffer und eine Vorlage bei. In Sachen Quote hat der U21-Nationalspieler also noch Luft nach oben.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden