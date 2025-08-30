Monaco holt Idumbo

Die AS Monaco hat sich ein belgisches Offensivjuwel geangelt. Vom FC Sevilla wechselt der 20-jährige Stanis Idumbo zu den Monegassen. Der dribbelstarke Rechtsfuß unterzeichnet ein bis 2030 datiertes Arbeitspapier.

Idumbo kann auf beiden Außenbahnen sowie im offensiven Mittelfeld agieren. In der vergangenen Saison steuerte er für Sevilla in 14 Ligaspielen einen Treffer und eine Vorlage bei. In Sachen Quote hat der U21-Nationalspieler also noch Luft nach oben.