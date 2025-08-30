Selbes Ziel: RB-Duo auf dem Sprung

Der von mehreren Vereinen umworbene Lutsharel Geertruida (25) hat sich offenbar für einen Wechsel nach Frankreich entschieden. Laut Fabrizio Romano laufen derzeit konkrete Gespräche zwischen RB Leipzig und Olympique Marseille. FT-Recherchen bestätigen diesen Stand. Die Verhandlungen sind fortgeschritten, der Verteidiger selbst hat dem Transfer zugestimmt. Die genauen Modalitäten sind derweil unklar, zuletzt galt auch eine Leihe mit Kaufoption als möglich.

Geertruida war erst vor einem Jahr für 20 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam nach Leipzig gewechselt, steht nun trotz eines Vertrags bis 2029 schon wieder vor dem Abschied. Am 17-fachen niederländischen Nationalspieler, der an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen nicht zum Einsatz kam, zeigen auch Nottingham Forest und Atalanta Bergamo Interesse.

Vermeeren auch auf dem Sprung

Nun geht es aber allem Anschein nach an die Côte d’Azur. Den Weg nach Südfrankreich muss Geertruida wohl nicht alleine antreten. Wie Luca Bendoni berichtet, steht auch Mittelfeldmann Arthur Vermeeren vor einem Wechsel zu OM. RB plant nicht mehr mit dem 20-Jährigen. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption. Vermeeren war zuletzt nach Leihe für 20 Millionen Euro fest von Atlético Madrid verpflichtet worden.

Derweil gibt es noch weitere Abgangskandidaten bei RB. Kevin Kampl (34), Amadou Haidara (27), Lukas Klostermann (29), Eljif Elmas (25), Timo Werner (29) und Loïs Openda (25) könnten noch gehen.