Gladbach-Duo muss passen

Borussia Mönchengladbach kann beim morgigen DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FC St. Pauli (18 Uhr) nicht auf die beiden Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (28) und Jens Castrop (22) zurückgreifen. Trainer Eugen Polanski teilte am Montag mit: „Neuhaus wird leider mit muskulären Problemen ausfallen. Castrop ist erkrankt, er kann das Abschlusstraining nicht absolvieren und wird wohl nicht im Kader stehen.“

Offen ist noch, ob Offensivkraft Robin Hack (27) mitwirken kann, bei dem es „eine Reaktion an seinem operierten Knie gegeben“ habe. Gladbach geht mit dem Rückenwind von vier Siegen in fünf Pflichtspielen in die Partie, St. Pauli hat neun der vergangenen zehn Spiele verloren.