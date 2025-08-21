Leipzig einig mit Elliott

Der Wechsel von Spielmacher Harvey Elliott (22) zu RB Leipzig wird nicht am Widerwillen des Spielers scheitern. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Bundesligist mit dem englischen U21-Europameister auf die persönlichen Bedingungen einer Zusammenarbeit geeinigt.

Problem: Der FC Liverpool fordert eine hohe Ablöse für Elliott. Mindestens 47 Millionen Euro inklusive Rückkaufoption wollen die Reds sehen, hieß es etwa im Juli. Das wäre womöglich zu viel für RB, das allerdings auch mit hohen Einnahmen aus dem Verkauf von Xavi Simons (22) an den FC Chelsea rechnet. 70 Millionen stehen hier aktuell im Raum.