Hoffenheim-Quartett auf dem Sprung

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Florian Grillitsch für die TSG am posieren @Maxppp

Mindestens vier Profis würde die TSG Hoffenheim vor Transferschluss gerne noch abgeben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht Defensivspieler Florian Grillitsch (30) vor einem Wechsel zu Sporting Braga, während Innenverteidiger Tim Drexler (20) leihweise an Dynamo Dresden abgegeben werde.

Ganz so weit ist es bei den ebenfalls aussortierten Dennis Geiger (27) und Mergim Berisha (27) noch nicht. Bei Mittelfeldspieler Geiger führe aktuell eine Spur nach Griechenland, für Angreifer Berisha sollen Anfragen aus der Türkei von Kasimpasa und Kayserispor auf dem Tisch liegen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
