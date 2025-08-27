Kurioses Modell: FCN verpflichtet Becker

Der 1. FC Nürnberg hat sein Mittelfeld verstärkt. Von der TSG Hoffenheim wechselt Finn Ole Becker nach Mittelfranken. Dem Vernehmen nach unterschreibt der 23-Jährige bis 2028. Kurios: Für Becker, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausgelaufen wäre, fließt laut dem ‚kicker‘ keine Ablöse.

Stattdessen hätten sich die Klubs auf leistungsbezogene Bonuszahlungen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung geeinigt. Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou sagt über den Neuzugang: „Mit der Verpflichtung von Finn schließen wir die offene Position im Mittelfeld. Er hat seine Qualitäten bereits beim FC St.Pauli und bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga unter Beweis gestellt und bringt viele Komponenten mit, die wir für die Position des Achters gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass er ab sofort ein Teil des Club ist.“