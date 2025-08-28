Menü Suche
Neue Option für Pavard

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
Pavard konzentriert sich auf den Ball. @Maxppp

Bei Inter Mailand und Benjamin Pavard stehen die Zeichen auf Abschied. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, beschäftigt sich mittlerweile auch Olympique Marseille mit dem französischen Weltmeister. Der 29-Jährige sei die Alternative zu Joel Ordóñez (21) vom FC Brügge, dessen Transfer sich schwierig gestalte.

Pavard will sich in dieser Saison für die WM im kommenden Jahr präsentieren, für die Qualifikationsspiele im September fehlt der Abwehrspieler im Aufgebot der Équipe Tricolore. Der Vertrag des ehemaligen Münchners läuft bei Inter noch bis 2028. In diesem Sommer hatten bereits Galatasaray und der NEOM SC angefragt, zudem wurde Pavard dem FC Barcelona angeboten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
