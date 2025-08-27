Menü Suche
Und wieder weg: Orban verlässt Hoffenheim

von Dominik Sandler - Quelle: hellasverona.it
Orban schießt den Ball @Maxppp

Nach nur einem halben Jahr ist die Zeit von Gift Orban bei der TSG Hoffenheim vorerst schon wieder vorbei. Der 23-jährige Stürmer schließt sich auf Leihbasis Hellas Verona an. Dem Vernehmen nach zahlen die Italiener als Gebühr eine halbe Million Euro, zudem kann Orban für acht Millionen fest verpflichtet werden.

Hellas Verona FC
BENVENUTO A VERONA GIFT! 🇳🇬

#WelcomeOrban #WeAreHellas #DaiVerona
Erst im Januar war der schnelle Nigerianer von Olympique Lyon nach Sinsheim gewechselt und erzielte in seinen ersten sieben Bundesligaspielen vier Treffer. Seit Spieltag 24 blieb er allerdings torlos und konnte Christian Ilzer offensichtlich auch in der Vorbereitung nicht von sich überzeugen. Jetzt sucht er sein Glück in Italien.

