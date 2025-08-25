Menü Suche
Machida-Ersatz: Hoffenheim holt Hajdari

von Fabian Ley - Quelle: tsg-hoffenheim.de
Albian Hajdari im Trikot des FC Lugano @Maxppp

Die TSG Hoffenheim verstärkt sich nach dem Kreuzbandriss von Neuzugang Koki Machida (28) mit einem weiteren neuen Innenverteidiger. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wechselt Albian Hajdari vom FC Lugano nach Sinsheim. Der Schweizer (ein Länderspiel) unterschreibt einen langfristigen Vertrag, zur genauen Laufzeit macht die TSG keine Angaben. Die Kraichgauer zahlen dem Vernehmen nach rund fünf Millionen Euro Ablöse. In diesem Bereich lag auch die Ausstiegsklausel des 22-Jährigen.

TSG Hoffenheim
Wir verpflichten den Schweizer Nationalspieler Albian Hajdari. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt vom Schweizer Erstligisten FC Lugano und unterschreibt im Kraichgau einen langfristigen Vertrag.

Hajdari wurde auch schon mit Bayer Leverkusen, Werder Bremen, dem FC Sevilla und West Ham United in Verbindung gebracht. Mit den Hammers war sich der Linksfuß nach FT-Infos bereits grundsätzlich einig, letztlich machte West Ham aber keinen Gebrauch von der Ausstiegsklausel, sodass die TSG erfolgreich dazwischengrätschen konnte. „Mit Albian haben wir einen Spieler verpflichtet, der perfekt in unser Profil passt: Er ist jung, Linksfuß, top ausgebildet und bringt umfassende Erfahrung aus der Schweizer Liga sowie aus europäischen Wettbewerben mit“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.

