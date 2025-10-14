HSV: Neue Hoffnung bei Pherai

Immanuël Pherai kann sich neue Hoffnungen machen, endlich sein Bundesliga-Debüt beim Hamburger SV zu feiern. „Er war auch letzte Woche schon nahe dran, weil er nach all den Verletzungen auf einem guten Level ist“, erklärt Merlin Polzin gegenüber der ‚Bild‘ und führt aus: „Er weiß, was ich von ihm halte. Wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Ich habe versucht, ihn in sämtlichen Positionen, die ich im Verein halte, auch maximal zu unterstützen. Er weiß aber auch, dass er dafür abliefern muss. Das macht er aber auch.“

Während der Länderspielpause konnte Pherai massiv Eigenwerbung betreiben. Das frühere BVB-Talent meldete sich freiwillig für das Regionalliga-Nordderby zwischen den U21-Mannschaften des HSV und Werder Bremen. Beim 6:2-Sieg steuerte der Spielmacher zwei Tore und drei Vorlagen bei. Polzin war begeistert: „Ich habe mich sehr für ihn gefreut. Weniger wegen der Leistungen, sondern für sein ganzes Auftreten. Dass er gesagt hat, er will unbedingt da spielen und nicht in der Länderspielpause nach Hause fährt. Das hat mir geholfen, um zu sagen: Das hat sich richtig gelohnt, weil er da auch einen Schritt gegangen ist.“ Aufgrund einer Innenbandverletzung wartet der 24-Jährige noch auf sein erstes Bundesliga-Spiel für die Hamburger.