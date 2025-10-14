FC Bayern: Musiala scharrt mit den Hufen

Für Jamal Musiala kann die andauernde Verletzungspause nicht schnell genug enden. Im Interview mit vereinseigenen Medien äußert sich der 22-jährige Nationalspieler wie folgt: „Man sieht, wie gut wir gerade spielen, wie viel Spaß sie alle haben. Ich möchte Teil davon sein und wieder auf dem Platz stehen – auch mit Phonzy (Alphonso Davies, Anm. d. Red.). Wir wollen nach unseren Verletzungen Spaß haben und schauen, dass wir als Mannschaft viel gewinnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem sich Musiala bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA das Wadenbein gebrochen und eine Sprunggelenksluxation zugezogen hatte, folgte eine Operation. Trotz der langen Leidenszeit versucht der Ausnahmekönner, etwas Positives aus der Situation zu ziehen: „Ich sehe zum Beispiel, wie viel Spaß man sonst hat und wie sehr ich den Fußball liebe. Und man hat Zeit in Ruhe zu gucken, was man alles besser machen kann.“ Eine präzise Aussicht auf sein Comeback gibt es derzeit noch nicht. Ursprünglich wurde eine Rückkehr für November bis Dezember prognostiziert.