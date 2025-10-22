Olise-Klausel: Eberl sorgt für Klarheit

Michael Olise (23) kann den FC Bayern nicht für eine festgeschriebene Ablöse verlassen. „Der Vertrag ist bis Juni 2029 gültig, es ist keine Ausstiegsklausel enthalten und Olise ist auf dem Weg, einer der besten Spieler der Welt zu werden“, betont Sportvorstand Max Eberl im ‚11-Freunde‘-Interview.

Seit seinem Wechsel im vergangenen Jahr für 53 Millionen Euro von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister hat der französische Offensivspieler eine sagenhafte Entwicklung genommen. Damit ist der Linksfuß in den Fokus sämtlicher Topklubs gerückt. Zwischenzeitlich wurde über eine mögliche Exit-Option spekuliert, darüber verfügt Olise laut Eberl aber nicht.