Klose-Assi verlässt Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg und Co-Trainer Jens Bauer gehen getrennte Wege. Wie der Club offiziell verkündet, verlässt der Assistent von Chefcoach Miroslav Klose den Zweitligisten aus familiären Gründen. „Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Ich wünsche der Mannschaft sowie dem Trainerteam weiterhin viel Erfolg und jedem Einzelnen nur das Beste“, sagt der 33-Jährige.

Der Übungsleiter kam im Sommer 2024 an den Valznerweiher. Zuvor hatte Bauer bereits als Co-Trainer Deutschlands U18-Nationalmannschaft trainiert. „Seine Aufgaben innerhalb des Trainerteams werden künftig Javier Pinola, Jerome Polenz und Dominik Schmitt übernehmen“, erklärt Sportvorstand Joti Chatzialexiou.