Bittere Pille für Lewandowski

Robert Lewandowski wird dem FC Barcelona vorerst fehlen. Wie der spanische Meister mitteilt, hat sich der 37-jährige Torjäger einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Wie lange der Ex-Bayer ausfällt, lassen die Katalanen offen. Von mindestens zwei Wochen darf man aber wohl ausgehen. Medien berichten sogar von vier bis sechs Wochen. Vorgestern stand Lewandowski für Polen noch 90 Minuten im WM-Qualifikationsspiel in Litauen auf dem Feld und trug einen Treffer zum 2:0-Sieg bei.