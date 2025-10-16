„Ballon d’Or mehr als verdient“: Xavi adelt Dembélé

Xavi hat seinen ehemaligen Schützling Ousmane Dembélé (28) in den höchsten Tönen gelobt. Im Interview mit der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato schwärmt der spanische Welt- und Europameister: „Ousmane ist ein außergewöhnlicher Spieler, das war uns schon bei seiner Ankunft in Barcelona klar. Wir haben sein ganzes Potenzial erkannt und viel dafür getan, dass er sich wohlfühlt und glücklich ist. Wir haben einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial gesehen, der wirklich lernbegierig war und er hat sich bei uns enorm weiterentwickelt.“

Zwischen 2021 und 2023 hatte Xavi Dembélé beim FC Barcelona trainiert, ehe dieser nach Frankreich wechselte. „Dann kam das Angebot von Paris St. Germain, er ging nach Paris und dort hat er sich voll entfaltet. Er ist dort glücklich, er fühlt sich als Star der Mannschaft, des Projekts. Und außerdem haben sie die Champions League gewonnen, wo er mit vielen Toren und Vorlagen geglänzt hat. Er hat den Unterschied gemacht“, adelt Xavi den französischen Superstar und findet: „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und der Ballon d’Or ist mehr als verdient.“