Gute Chancen: BVB baggert an Barça-Juwel

Schon im Sommer war Borussia Dortmund an Guille Fernández (17) dran, der allerdings beim FC Barcelona blieb. Das hat anscheinend nichts daran geändert, dass der Bundesligist immer noch mit einer Zusammenarbeit mit dem Mittelfeldspieler liebäugelt.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, bekundet der BVB weiterhin Interesse an dem spanischen U19-Nationaslpieler. Darüber sei die Familie des begehrten Talents auch informiert – wohl wissend, dass in Dortmund schon einigen Juwelen der nächste Karriereschritt gelungen ist. Mit seinen Einsatzzeiten in Katalonien ist Fernández indes alles andere als zufrieden, auf sein Profidebüt wartet er noch.

Vertraglich steht der technisch versierte Rechtsfuß lediglich bis 2027 beim spanischen Meister unter Vertrag, insofern wäre Stand jetzt im kommenden Sommer die letzte Chance, das Eigengewächs noch für eine angemessene Ablösesumme zu verkaufen – vielleicht ja an die schwarz-gelbe Borussia. Die Chancen des BVB könnten jedenfalls schlechter stehen.