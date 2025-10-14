Menü Suche
Vor Bayern-Duell: Gewissheit bei Guirassy

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Borussia Dortmund kann im anstehenden Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag (18:30 Uhr) auf Torjäger Serhou Guirassy setzen. Nach Informationen der ‚Bild‘ konnte der 29-Jährige beim Training am Dienstagvormittag wieder normal mitwirken.

Der Guineer war am Wochenende in Absprache mit dem BVB verletzungsbedingt von der Nationalmannschaft abgereist. Guirassy plagten der ‚Bild‘ zufolge erneut Oberschenkelprobleme, die nun offenbar auskuriert sind.

Alle Kommentare anzeigen (6)
