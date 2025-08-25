TSG erreicht Angebot für Berisha

Für Mergim Berisha öffnet sich wohl kurz vor dem Ende der Transferperiode eine Tür. Kasimpasa hat laut Yagiz Sabuncuoglu ein Angebot für den Stürmer der TSG Hoffenheim abgegeben. Wie hoch die Offerte ausgefallen ist und ob im Kraichgau bereits eine Entscheidung getroffen wurde, ob Berisha gehen darf, ist nicht klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-jährige Mittelstürmer spielt in den Plänen des Bundesligisten keine Rolle mehr. Trotz des bis 2027 datierten Vertrags peilen die TSG-Bosse eine vorzeitige Trennung vom zweifachen DFB-Nationalspieler an. Weder im DFB-Pokal noch zum Bundesliga-Start war Berisha Teil des Hoffenheimer Kaders.