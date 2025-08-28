Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

BVB: Gute Nachrichten bei Schlotterbeck

von Lukas Weinstock
Nico Schlotterbeck strahlt über beide Ohren @Maxppp

Borussia Dortmund darf sich offenbar auf eine zeitnahe Rückkehr von Nico Schlotterbeck freuen. „Der Austausch war gut, er macht gute Fortschritte und will bald wieder einsteigen“, kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Rahmen einer Pressekonferenz an und ergänzt: „Eigentlich ist er beschwerdefrei. Es war eine schwere und blöde Verletzung, er hat uns sehr gefehlt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit April fällt der Innenverteidiger aufgrund eines Meniskusrisses aus. Der BVB erwartet das Comeback des Leistungsträgers insbesondere angesichts des aktuellen Abwehr-Engpasses sehnsüchtig. Neuzugang Aarón Anselmino (20) soll die gebeutelte Defensive bis zur Schlotterbeck-Rückkehr entlasten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
WM-Qualifikation Europa
BVB
Deutschland
Nico Schlotterbeck

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Deutschland Flag Deutschland
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert