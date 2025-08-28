BVB: Gute Nachrichten bei Schlotterbeck

Borussia Dortmund darf sich offenbar auf eine zeitnahe Rückkehr von Nico Schlotterbeck freuen. „Der Austausch war gut, er macht gute Fortschritte und will bald wieder einsteigen“, kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Rahmen einer Pressekonferenz an und ergänzt: „Eigentlich ist er beschwerdefrei. Es war eine schwere und blöde Verletzung, er hat uns sehr gefehlt.“

Seit April fällt der Innenverteidiger aufgrund eines Meniskusrisses aus. Der BVB erwartet das Comeback des Leistungsträgers insbesondere angesichts des aktuellen Abwehr-Engpasses sehnsüchtig. Neuzugang Aarón Anselmino (20) soll die gebeutelte Defensive bis zur Schlotterbeck-Rückkehr entlasten.