Hertha-Fehlstart: Leitl mit Transfer-Ansage

Trotz des schwachen Starts mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Partien der neuen Zweitligasaison soll bei Aufstiegskandidat Hertha BSC personell nicht mehr nachgelegt werden. Das bestätigt Coach Stefan Leitl dem ‚kicker‘: „Es wird nichts mehr passieren.“ Der Hauptstadtklub hat in diesem Sommer sieben Neuzugänge präsentiert, leidet momentan jedoch an einer langen Verletztenliste.

„Wir haben uns den Auftakt sicher ganz anders vorgestellt. Jetzt müssen wir aus der Konstellation das Beste machen“, so Leitl. Auf der Abgangsseite könnte der Tabellensiebzehnte jedoch noch aktiv werden: Innenverteidiger Augustin Rogel (27) und Mittelfeldspieler Bilal Hussein (25) sollen gehen.