Quali-Kader ohne Sané: Nagelsmann überrascht mit drei Neulingen

Die Bundesliga hat gerade erst ihre Pforten für die Saison 2025/26 geöffnet, da wird sie in der kommenden Woche schon wieder unterbrochen. Der Grund: Die WM-Qualifikation steht an. Und während die sechs Fünfergruppen bereits mitten in der Quali stecken, beginnt für die DFB-Auswahl als Teil der sechs vierköpfigen Gruppen das Turnier vor dem Turnier erst am Donnerstag, dem 4. September, mit der Partie in der Slowakei (20:45 Uhr). Drei Tage später am Sonntag (20:45 Uhr) geht es dann für das Team von Julian Nagelsmann gegen Nordirland.

Die Spieler wollen sich zeigen, schließlich beginnt in weniger als zehn Monaten die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Zuletzt hatten sich die DFB-Männer vor zweieinhalb Monaten bei der Nations League getroffen und waren dort aus dem Final Four als Verlierer gegangen.

Im 23-Mann-Kader des DFB finden sich drei Neulinge wieder. Torhüter Finn Dahmen (27/FC Augsburg), Offensivspieler Paul Nebel (22/FSV Mainz 05) und Abwehrspieler Nnamdi Collins (21/Eintracht Frankfurt) stehen erstmals im Kader. Nagelsmann verriet außerdem, dass auch Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt), Max Rosenfelder (22/SC Freiburg) und Nicolas Kühn (25/Como 1907) dabei gewesen wären, wenn sie nicht jeweils in der Vorbereitung von Blessuren zurückgeworfen worden wären. Leroy Sané (29/Galatasaray) fehlt im Aufgebot.

Der DFB-Kader für die Länderspiele