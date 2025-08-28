St. Pauli holt Torjäger Kaars

Martijn Kaars (26) erfüllt sich den Traum von der Bundesliga. Der FC St. Pauli teilt die Verpflichtung des Mittelstürmers offiziell mit. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach vier bis fünf Millionen Euro an den 1. FC Magdeburg. Über die Vertragsdauer machen die Hamburger keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Zweitliga-Saison konnte Kaars mit 19 Toren in 33 Spielen auf sich aufmerksam machen. Geschäftsführer Sport Andreas Bornemann schwärmt vom Niederländer: „Martijn Kaars ist ein vielseitiger Stürmer, der unser gesuchtes Profil sehr genau erfüllt. Als Mittelstürmer hat er seine Qualitäten unter Beweis gestellt, kann aber auch gefährlich über die Außen kommen. Auf dem Platz zeigt er eine spannende Kombination aus Geschwindigkeit und intensiven Metern sowie Abschlussstärke.“