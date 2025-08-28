Menü Suche
M’gladbach: Zwei Optionen für Weigl

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Julian Weigl auf dem Trainingsgelände @Maxppp

Die Zukunft von Julian Weigl ist noch immer nicht geklärt. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 29-Jährige nach aktuellem Stand nicht zu Borussia Mönchengladbachs Aufgebot für das anstehende Spiel in Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr) gehören wird, da die Verhandlungen mit den Saudi-Klubs Al Qadsiah und Al Shabab noch laufen.

Das könnte sich jedoch schnell ändern. Trainer Gerardo Seoane kündigt gegenüber dem Boulevardblatt an: „Sobald das Thema geregelt ist und Julian bleibt, ist er wieder zu 100 Prozent Teil der Mannschaft.“ Sollte sich Weigl also vor dem Spiel zu den Fohlen bekennen, erwartet den Ballverteiler sofort wieder ein Platz im Kader.

