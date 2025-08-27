Weigl-Wechsel: Wird Al Shabab noch abgegrätscht?

Im Werben um die Unterschrift von Mittelfeldspieler Julian Weigl ist für Al Shabab ein neuer Mitstreiter aufgetaucht. Laut ‚Sky‘ macht Ligakonkurrent Al Qadsiah Druck und drängt auf die Verpflichtung des abgesetzten Kapitäns von Borussia Mönchengladbach. Sobald eine Einigung zwischen Al Qadsiah und Bayer Leverkusen für den Transfer von Sechser Ezequiel Fernández (23) steht, werde ein offizielles Angebot für Weigl erwartet.

Der 29-jährige Ballverteiler selbst ist bereit für den Wechsel in die Wüste. In den Verhandlungen mit Al Shabab sind dem Vernehmen nach nur noch letzte Details zu klären. Bei der Borussia hat der Rechtsfuß trotz Vertrags bis 2028 keine echte Perspektive mehr. In der ersten Pokalrunde gegen SVA Delmenhorst (3:2) blieb er ohne Einsatz. Das Transferfenster in Saudi-Arabien ist noch bis zum 10. September geöffnet. Entsprechend bleiben einige Tage länger Zeit für den Transfer als wenn Weigl innerhalb der europäischen Topligen wechseln würde.