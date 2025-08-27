Menü Suche
Ablöse steht: Silva auf dem Weg nach Dortmund

Fábio Silva wird sich Borussia Dortmund anschließen. Mit den Wolverhampton Wanderers hat der BVB die letzten Ablösedetails geklärt.

von David Hamza - Quelle: The Athletic
Borussia Dortmund ist in den Verhandlungen um Fábio Silva (23) der finale Durchbruch gelungen. Laut ‚The Athletic‘ zahlt der BVB eine Sockelablöse von 22,5 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers, vier weitere Millionen sind an erfolgsabhängige Boni geknüpft.

Silva habe sich am Dienstagabend bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet und mache sich nun auf den Weg nach Dortmund, wo Medizincheck und Vertragsunterschrift anstehen. Dem portugiesischen Stürmer winkt ein Kontrakt bis 2030.

Update (14:35 Uhr): ‚Sky‘ berichtet nun, dass Silva heute noch nicht nach Dortmund fliegen wird. Die AS Rom und der AC Mailand versuchen noch, den Spieler umzustimmen, heißt es. Die finale Zusage an den BVB soll ausstehen.

Für 40 Millionen war Silva vor fünf Jahren vom FC Porto zu den Wolves gekommen, es folgten vier Leihen (RSC Anderlecht, PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, UD Las Palmas). Jetzt will sich der Rechtsfuß in Dortmund etablieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
