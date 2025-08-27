Menü Suche
Entlastung für die Abwehr: BVB holt Anselmino

Borussia Dortmund hat eine große Kaderbaustelle geschlossen. Für die Innenverteidigung kommt Aarón Anselmino an Bord.

von Dominik Sandler - Quelle: bvb.de
1 min.
Aarón Anselmino im Einsatz für Chelsea @Maxppp

Im aufgeblähten Kader des FC Chelsea Chancen auf Spielzeit zu erhalten, ist gerade für Neuankömmlinge ein nahezu unmögliches Unterfangen. Diese Erfahrung hat auch Aarón Anselmino gemacht, der nach seinem ersten halben Jahr bei den Blues schon das Weite sucht und zu Borussia Dortmund wechselt.

Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, kommt der 20-jährige Argentinier per Leihe für eine Saison von der Stamford Bridge an die Strobelallee, wo Sebastian Kehl auf die vielen personellen Ausfälle in der Defensive reagieren musste. „Durch die Verletzungen von Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren wir gezwungen, auf der Innenverteidiger-Position nachzujustieren. Aaron Anselmino hat in seinem Heimatland bereits Erstliga-Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial. Der FC Chelsea hat ihn im vergangenen Sommer nicht von ungefähr mit einem extrem langfristigen Vertrag ausgestattet“, erklärt Geschäftsführer Lars Ricken.

Anselmino sagt über die neue Herausforderung: „Ich freue mich riesig auf Borussia Dortmund und werde alles geben, um mit diesem großen Verein und seinen tollen Fans erfolgreich zu sein.“

Borussia Dortmund
Why not? 🤷‍♂️
Eine Kaufoption konnte der BVB nicht ergattern. Außerdem zahlen die Dortmunder keine Leihgebühr, übernehmen dem Vernehmen nach aber das zwei Millionen Euro hohe Gehalt des Abwehrspielers.

Anselmino war vor einem Jahr für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors nach Chelsea gewechselt, spielte bis zum Winter aber noch in seiner argentinischen Heimat. Seit Januar war er zwar in London, absolvierte aber lediglich bei der Klub-WM einen Kurzeinsatz. Jetzt soll er in der Bundesliga Spielpraxis sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
