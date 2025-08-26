Einigung: Becker vor Zweitliga-Wechsel

Die TSG Hoffenheim wird Finn Ole Becker wohl ein Jahr vor dessen Vertragsende in die 2. Bundesliga abgeben. Laut der ‚Bild‘ ist sich der 25-Jährige mit dem 1. FC Nürnberg über ein Arbeitspapier einig geworden. Allerdings müssen die beiden Vereine noch in Sachen Ablösesumme zueinanderfinden.

Becker wurde in diesem Transfersommer von mehreren Erst- und Zweitligisten umworben, entscheidet sich aber offensichtlich für den Club. Dort würde er auf Trainer Miroslav Klose treffen, der mit den Mittelfranken einen kapitalen Fehlstart hingelegt hat. In allen vier Pflichtspielen ging der FCN als Verlierer vom Platz.