Kommentar 38
Schon vor Ort: Xavi-Kehrtwende fast perfekt

Xavi Simons möchte RB Leipzig noch in diesem Sommer verlassen. Der 22-Jährige befindet sich bereits in London, um einen Wechsel zu Tottenham Hotspur voranzutreiben.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Tottenham Hotspur schaltet bei Xavi Simons einen Gang hoch. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich der 22-Jährige bereits in London, um Gespräche mit dem Europa League-Sieger zu führen. Das Boulevardblatt titelt sogar: „Xavi vor Wechsel zu Tottenham“.

RB Leipzig, an das Simons bis 2027 gebunden ist, verlangt für die Dienste des flexiblen Offensivakteurs rund 70 Millionen Euro. Die Londoner sollen bereit sein, diese Summe auf den Tisch zu legen. Dementsprechend wird eine zeitnahe Einigung erwartet.

Schlechte Nachrichten sind das für Bayern-Trainer Vincent Kompany. Der Belgier wollte Xavi unbedingt an Bord holen und stattete sogar Klubpatron Uli Hoeneß einen persönlichen Besuch ab, um für eine Verpflichtung zu werben. Auch der FC Chelsea, der sich mit dem Rechtsfuß schon über eine Zusammenarbeit einig war, geht aller Voraussicht nach leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (38)
