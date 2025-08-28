Menü Suche
FC Bayern: Jackson-Deal vor dem Abschluss

Der FC Bayern sucht akribisch nach Verstärkung für die Offensive. Läuft alles nach Plan, wird Nicolas Jackson einem Bericht zufolge zeitnah zum Team von Vincent Kompany stoßen.

von Julian Jasch
Nicolas Jackson für Chelsea im Einsatz @Maxppp

Der FC Bayern befindet sich mit dem FC Chelsea offenbar in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Leihe von Nicolas Jackson (24). Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Transfer kurz vor dem Abschluss, es bleiben lediglich Details zu klären.

Ausgemacht sei bereits, dass die Münchner das vollständige Gehalt des Stürmers übernehmen. Darüber hinaus wurde zuletzt über eine Leihgebühr von bis zu 11,5 Millionen Euro spekuliert.

Steht also ausschließlich noch die Frage im Raum, ob sich auf eine Kaufoption respektive Kaufpflicht verständigt wird und wie hoch ein solcher potenzieller Passus ausfällt.

Eberl lässt aufhorchen

Die Blues hatten Jackson, mit dem sich die Bayern längst einig sind, 2023 für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal losgeeist. Seitdem sammelte der senegalesische Nationalspieler (14 Länderspiele) 42 Torbeteiligungen in 81 Pflichtspielen – eine ordentliche Quote, das weiß auch Max Eberl.

Vor dem gestrigen DFB-Pokalspiel gegen Wehen Wiesbaden (3:2) sagte der FCB-Vorstand angesprochen auf Jackson: „Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore macht, Assists hat, der schon Erfahrung gesammelt hat. Den Spieler würden wir gerne leihen. Wenn ich seine Vita lese, kann er das.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
