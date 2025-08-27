Menü Suche
Blitz-Abschied: RB öffnet Openda die Tür

Zuletzt wurde es um Loïs Openda in Bezug auf einen Wechsel eher ruhig. Doch einen Abgang schließt RB Leipzig allem Anschein nach nicht aus.

Zu Beginn des Sommers gehörte Loïs Openda (25) zu den heißesten Verkaufskandidaten bei RB Leipzig. Kurz vor Transferschluss findet sich der Angreifer aber weiterhin im Aufgebot der Sachsen wieder.

Einen schnellen Abflug des Belgiers, der beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern (0:6) am vergangenen Freitag kaum zu sehen war, schiebt RB aber keinen Riegel vor. Ganz im Gegenteil: Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Bundesligist einem Verkauf offen gegenüber, sollte Openda den Abflug machen wollen und ein adäquates Angebot eintrudeln.

In der Vergangenheit gab es insbesondere in der Premier League einen Markt für den 27-fachen Nationalspier. Ein Großteil der Topklubs hat sich inzwischen aber anderweitig verstärkt. Einzig Newcastle United sucht noch aktiv nach Verstärkungen für die Offensive, scheint doch die Posse um Alexander Isak (25) nicht final geklärt zu sein.

