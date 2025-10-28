PSG mit neuem Rekordumsatz

Paris St. Germain hat die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte mit einem Finanzrekord abgeschlossen. Der französische Hauptstadtklub teilt mit, dass die Saison 2024/25 mit einem Rekordumsatz von 837 Millionen Euro zu Buche steht. Obwohl die TV-Einnahmen im Inland durch die Probleme mit ‚DAZN‘ deutlich geringer ausfielen, ist die Summe weiter angewachsen.

Hauptverantwortlich dafür waren die sportlichen Erfolge. PSG holte das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokalsieg und konnte sich auch den UEFA Super Cup sichern. Bei der Klub-WM war erst im Finale gegen den FC Chelsea (0:3) Schluss.