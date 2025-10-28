Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

PSG mit neuem Rekordumsatz

von Dominik Sandler - Quelle: psg.fr
PSG feiert @Maxppp

Paris St. Germain hat die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte mit einem Finanzrekord abgeschlossen. Der französische Hauptstadtklub teilt mit, dass die Saison 2024/25 mit einem Rekordumsatz von 837 Millionen Euro zu Buche steht. Obwohl die TV-Einnahmen im Inland durch die Probleme mit ‚DAZN‘ deutlich geringer ausfielen, ist die Summe weiter angewachsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hauptverantwortlich dafür waren die sportlichen Erfolge. PSG holte das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokalsieg und konnte sich auch den UEFA Super Cup sichern. Bei der Klub-WM war erst im Finale gegen den FC Chelsea (0:3) Schluss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
PSG

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
PSG Logo Paris Saint-Germain
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert