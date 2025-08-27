Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

RB Leipzig: Elmas-Abflug vor dem Abschluss

Das Missverständnis zwischen Eljif Elmas und RB Leipzig wird voraussichtlich zeitnah beendet. Die Parteien haben zumindest eine vorübergehende Lösung gefunden.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Eljif Elmas im Training von RB Leipzig @Maxppp

Passiert nichts Unvorhergesehenes mehr, gibt RB Leipzig Offensivspieler Eljif Elmas erneut ab. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der 25-Jährige kurz vor einer Rückkehr nach Italien. Die Verhandlungen mit der SSC Neapel befinden sich auf der Zielgeraden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wahrscheinlich sei eine einjährige Leihe, für deren Zeitraum der italienische Meister das vollständige Gehalt des nordmazedonischen Nationalspielers (69 Länderspiele) übernehme. Auch von einer Kaufoption ist die Rede.

Elmas war im Januar 2024 für 20 Millionen Euro von Napoli zu den Sachsen gewechselt. Durchsetzen konnte sich der Rechtsfuß dort aber nicht. Auch die vergangene Rückrunden-Leihe zum FC Turin verhalf Elmas nicht zum erhofften Durchbruch in Leipzig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
RB Leipzig
Neapel
Eljif Elmas

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Neapel Logo SSC Neapel
Eljif Elmas Eljif Elmas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert