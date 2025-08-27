RB Leipzig: Elmas-Abflug vor dem Abschluss

Passiert nichts Unvorhergesehenes mehr, gibt RB Leipzig Offensivspieler Eljif Elmas erneut ab. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der 25-Jährige kurz vor einer Rückkehr nach Italien. Die Verhandlungen mit der SSC Neapel befinden sich auf der Zielgeraden.

Wahrscheinlich sei eine einjährige Leihe, für deren Zeitraum der italienische Meister das vollständige Gehalt des nordmazedonischen Nationalspielers (69 Länderspiele) übernehme. Auch von einer Kaufoption ist die Rede.

Elmas war im Januar 2024 für 20 Millionen Euro von Napoli zu den Sachsen gewechselt. Durchsetzen konnte sich der Rechtsfuß dort aber nicht. Auch die vergangene Rückrunden-Leihe zum FC Turin verhalf Elmas nicht zum erhofften Durchbruch in Leipzig.